Twitter’da sansür rezaleti! Şimdi de Türkiye Yüzyılına sistematik engelleme

TÜRKİYE YÜZYILINDA 2023,2053 VE 2071 HEDEFLERİ

2023 hedefleri arasında, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, yüksek katma değerli ürünler üretme kapasitesini artırması, savunma sanayiinde özgünlüğünü koruyarak dünya liderlerinden biri olması, milli teknoloji hamlesi ile ileri teknolojilerde öncü konuma gelmesi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ihracatçı bir ülke konumuna gelmesi ve eğitimde dünya standartlarını yakalaması hedefleniyor.

2053 hedefleri ise, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması, küresel barışa katkı sağlayacak düzeyde siyasi ve diplomatik güce sahip olması, kültürel ve sanatsal alanda dünya çapında tanınır olması, milli teknolojide liderliği sürdürmesi ve üst düzey insani kalkınma hedefleriyle birlikte sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması olarak dikkat çekiyor.

Son olarak, 2071 hedefleri arasında Türkiye'nin dünya lideri bir ülke haline gelmesi, küresel barış ve adaletin sağlanmasına katkı sağlaması, kültürel bir dünya gücü olması, milli teknolojide zirveye ulaşması, insani kalkınmayı en üst düzeye taşıması ve sürdürülebilir bir dünya vizyonuna liderlik etmesi bulunuyor.