Yine hak ettikleri cevabı alacaklar

Batı medyası 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik operasyonel yayınlarını sürdürüyor. İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'deki seçimleri kapak konusu yaptığı mayıs sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı. Bu algı operasyonuna tepkiler de peş peşe geldi:Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor? Emin olun bu manşeti atanların endişesi dağları sarmış durumda. Meydanları gördükçe, İzmir'i, Ankara'yı, Antalya'yı, Konya'yı, Rize'yi, Trabzon'u, Şanlıurfa'yı gördükçe yürekleri ağızlarına geliyor. Daha çok yürekleriniz ağzınıza gelecek.Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? Sana ne zararı var? İngiltere'ye ne zararı var? Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. Ama 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar.Milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınlıkla izliyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar. Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek.