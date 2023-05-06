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Giriş Tarihi: 6.5.2023 07:39 Son Güncelleme: 6.5.2023 07:39

27 Nisan'da kızıma 28 Şubat'ı yaşattılar! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı

28 Şubat dönemine özlem duyan zihniyet yeniden hortladı. 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Melike Yaren Arsu, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli’de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’nda başörtülü olduğu gerekçesiyle ikinci müsabakasına çıkamadı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
27 Nisan’da kızıma 28 Şubat’ı yaşattılar! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı

Melike Yaren büyük üzüntü yaşarken, 45 yaşındaki fabrika işçisi baba Atakan Arsu kızının yaşadığı bu duruma isyan etti. SABAH'a konuşan baba Atakan Arsu, "27 Nisan'da kızıma 28 Şubat'ı yaşattılar. Kızım 2 senedir müsabakalara katılıyor.

Dereceleri var. Denizli'deki turnuvada da ikinci müsabakasına çıkarken bu olay yaşandı. Birinci karşılaşmada böyle bir şey yaşamadık. İkinci müsabakaya çıkarken kızımın boynunun ve kulaklarının açık olması gerektiği söylenmiş. Kızım açmak istememiş. Bu nedenle yarıştırmamışlar. 22 Nisan'da şampiyonaya başlamadan önce 2 ön müsabakaya çıkıp 6-0 kazanmıştı.

Ön müsabakalarda da bir şey denmemişti. Kızım 2 yıldır karate yapıyor. İlk kez böyle bir olay yaşadık" diye konuştu. Melike Yaren Arsu ise, "2 senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" dedi.

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27 Nisan'da kızıma 28 Şubat'ı yaşattılar! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı
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