27 Nisan’da kızıma 28 Şubat’ı yaşattılar! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı

Ön müsabakalarda da bir şey denmemişti. Kızım 2 yıldır karate yapıyor. İlk kez böyle bir olay yaşadık" diye konuştu. Melike Yaren Arsu ise, "2 senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" dedi.