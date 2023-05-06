27 Nisan’da kızıma 28 Şubat’ı yaşattılar! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı

Melike Yaren büyük üzüntü yaşarken, 45 yaşındaki fabrika işçisi baba Atakan Arsu kızının yaşadığı bu duruma isyan etti. SABAH'a konuşan baba Atakan Arsu, "27 Nisan'da kızıma 28 Şubat'ı yaşattılar. Kızım 2 senedir müsabakalara katılıyor.
Dereceleri var. Denizli'deki turnuvada da ikinci müsabakasına çıkarken bu olay yaşandı. Birinci karşılaşmada böyle bir şey yaşamadık. İkinci müsabakaya çıkarken kızımın boynunun ve kulaklarının açık olması gerektiği söylenmiş. Kızım açmak istememiş. Bu nedenle yarıştırmamışlar. 22 Nisan'da şampiyonaya başlamadan önce 2 ön müsabakaya çıkıp 6-0 kazanmıştı.