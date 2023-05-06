Adalet Bakanı Bozdağ’dan ’Kasetim çıkabilir’ diyen Kılıçdaroğlu’na çağrı: Savcılığa müracaat et

"Her gün yalana irtifa kazandırıyorlar"

Muhalefetin, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasının hatırlatılması üzerine Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Meral Hanım'ın açıklamaları çok talihsiz bir açıklama, demeyeceğim. Çünkü bilerek yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Bizim oradaki cezaevinin güvenlik kısmında, çatısında birtakım sıkıntılar olması nedeniyle yağmurda da akıntılar olması nedeniyle ilgili yer komutanlığının talebi üzerine askerlerin konuşlu bulunduğu binalarda inceleme yapmak, ne ihtiyaç var onu tespit etmek, bununla ilgili teknik değerlendirme yapmak üzere talepte bulunuldu. Bunun üzerine Bakanlık oraya inşaat mühendisi, makine mühendisi bir de tetkik hakimi gönderdi. Çünkü böyle yerlere aynı usul var, gönderiliyor ve bunlar gidiyorlar sadece askerlerimizin konuşlu bulunduğu yerlerde inceleme yapıyorlar. Ne yapılabilir, teknik bir raporu da Bakanlığımıza sunuyorlar. Sayın Akşener'e bu yazışmalar, ziyaretler aktarılıyor. Halbuki yazışma metinlerini okusa, talebin kimden geldiği, ne için geldiği, gidenlerin ne yaptığı, neler yaptığı bütün burada yazılı ve açık."

Bu konuda dün yaptığı açıklamayı hatırlatan Bozdağ, muhalefetin yalan söylediğini ve yazıların çarpıtıldığını, kamuoyunun aldatıldığını belirtti.

Bakan Bozdağ, "Böyle bir bilgi varsa, açıklayın, dedim. Hemen şimdi başka kanala geçtiler. 'Ben söylersem zarar görür.' Dün bir yargı mensubuydu. Şimdi daha üste çıkıyor. Her gün yalana irtifa kazandırıyorlar. Böyle bir hadise söz konusu değildir. Tamamen gerçek dışıdır. Bugün Adalet Bakanlığı sitesinden bunların evraklarını yayınlayacağız. Çağrı yapıyorum, AK Parti'nin zarar görmesini, seçimde kaybetmesini istemiyor musunuz? İstiyorsanız, madem böyle bir görüşme var, koy da biz oy kaybedelim ama yok." diye konuştu.

PKK'nın, HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladıklarını anımsatan Bozdağ, Kandil'in masaya hükmettiğini kaydetti.

Bekir Bozdağ, "Masadaki genel başkanlardan daha çok Yeşil Sol Parti, HDP bileşenleri ve Kandil çalışma yapıyor. Biz bunu söylemeyecek miyiz? Söyleyince, sıkışınca 'AK Parti de şunu, bunu yapıyor.' diye İmralı yalanını ortaya atıyorlar. Bu onları kurtarmaz." dedi.

Milletin cevabı vereceğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"'Elimde resmi yazı var.' diyor. Resmi yazı varsa, ben de söylüyorum, bu resmi yazıyı açıklaması lazım. Ben açıklıyorum resmi yazıyı. Nereden biliyorsun? Başka bir yazı yok çünkü. Tek yazı var elimizde, bu. Onun dışında yazı yok. Eğer uydurmadılarsa, onu bilmiyorum. Uydurdularsa onu da açıklasınlar ki uydurma yazı mı, değil mi, değerlendirelim. Milletimiz yalan, dolan siyasetine prim vermeyecektir. Gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğuna gereken cevabı verecektir."