Akar: 3 günde 13 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Akar, 85 milyonun hak ve menfaatleri için çalıştıklarını belirterek, "Mehmetçik, ülkemizin bekası ve güvenliği için gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Kuklaları, efendileri için işe yaramaz, kullanılmaz hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. Mehmetçik'in terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, "Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. DHA