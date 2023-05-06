Bahçeli’den muhalefete sert tepki: Bu topraklardan Türklüğü kimse sökemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Çorum ve Yozgat'ta "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitinglerde coşkulu kalabalıklara hitap etti. Çorum Abide meydanında onbinlerce kişiye seslenen Bahçeli, 14 Mayıs tarihinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek sözü aldı. Bahçeli şunları söyledi:Bir HDP'li diyor ki 'Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız. Dokunulmaz maddelere dokunacağız.' Aynı şerefsiz ifadeleri Ali Babacan da paylaşmadı mı? 'Bu ağırlaştırılmış suç teşkil eden ve Türk'e düşmanlık saçan açıklamalara Kılıçdaroğlu sessiz, İyi Parti Başkanı tepkisiz kaldı. Son Türk oğlu Türk yaşadığı sürece bu topraklardan Türk'ü ve Türk milletini hiç kimse, hiçbir alçak, hiçbir dış bağlantılı hain sökemez, buna güç yetiremez.Yedi düvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri 14 Mayıs için senaryo geliştirip son kozlarını oynuyor. Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. Hakkından vazgeçmiş bir Türkiye'nin özlemini çekiyorlar. Ancak hevesleri boşuna, çabaları beyhudedir. Küresel emperyalizmin borusu Türk vatanında ötemez. Zilleti zemzem diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor.MHP lideri Bahçeli, Çorum mitinginin ardından Yozgat'a geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi: Ey Kılıçdaroğlu, hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp, Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun? Aynı şeyleri İYİ Parti için de söylemek mümkün. CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Cumhur İttifakı ise vatandır, mukaddesatın zırhı, mukadderatın kilididir.Zilleti zemzem diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor.Ağrı ve Van mitingleri bir demokrasi şölenine değil, bölücülüğün meydan okumasına, azgınlaşan terör severlerin intikam çığlıklarına sahne oldu. Zillet İttifakı'nın tek yaptığı koltuk ve makam taksimidir. İşleri güçleri rant takviyesi, ikbal tahkimidir. Tek bir projeleri yoktur. Bu ittifakın yolu Türkiye düşmanlarının yoludur. Bu ittifakın ortakları zalimlerin izindedir.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da Ortaca Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere yönelik, "21 yılı bulan bir hizmet sürecinde Türkiye'de önemli hizmetleri olan bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de özü olarak kabul ettiğimiz AK Parti yönetimi, görevlerinde başarılı hizmetlerini sürdürmek amacındadır. Özellikle yapılmış olan hizmetlerin yarıda kalmaması lazımdır. Türkiye, çok sayıda koalisyon hükümetleri ile yönetildi. Türkiye bu dönemlerde çok şey kaybetti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkemizde istikrar sağlanmıştır. Bizde Selçuklu kartalının çok önemi vardır. Çift başlı kartalın bir tarafını eğer bugünkü yönetim şekline benzetmeye çalıştığınızda, bir tarafında cumhurbaşkanlığı sistemi, diğer tarafında TBMM vardır. Kartalın başını kesmek doğru olmaz. Kararımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmalı" dedi. Burcu ŞEN / ANKARA