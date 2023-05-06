Bakan Bozdağ: Şanlıurfa’ya hızlı tren geliyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Şanlıurfa'da AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte seçim çalışmalarına aralıksız olarak sürdürüyor. Milletvekili Adayı Bakan Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun katılımıyla özel bir otelde kente görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada, gelecek yıl hızlı trenin projesi için imzaların atılacağını duyurdu.

"ŞANLIURFA YOLARI ADETA OTOBAN GİBİ OLDU"

Bakan Bozdağ, toplantıda yaptığı açıklamada; "Şanlıurfa'da 20 yılda Şanlıurfa-Adıyaman, Şanlıurfa-Diyarbakır, Şanlıurfa-Mardin güzergâhı yoları adeta otoban gibi oldu. Köyleri asfaltla bulaşan il Şanlıurfa'dır. Diğer yoların bakım ve onarım çalışmaları da Büyükşehir Belediyemiz tarafından hızla devam ediyor.

"ŞANLIURFA'MIZA HIZLI TRENİN GELDİĞİNE ŞAHİT OLACAKSINIZ"

Yeni dönemde Şanlıurfa'mıza hızlı trenin geldiğine şahit olacaksınız. 119 km'lik Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hattının ihalesini önümüzdeki yıl yapıyoruz. Daha sonra da Şanlıurfa Mardin yaklaşık 180 km'lik hızlı tren hattının da ihalesini yapacağız.

BAKAN BOZDAĞ'DAN KONUT MÜJDESİ

Öte yandan Şanlıurfa'nın konut sıkıntısını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz.

"DERE ISLAH ÇALIŞMALARINI HIZLA BAŞLATTIK"

Tabi sel felaketi sebebiyle Şanlıurfa'da yüksek miktarda yağış düşmesi hainde bunun felakete dönüşmemesi ve zararlarının en aza indirilmesi için de dere ıslah çalışmalarını hızla başlattık.

"ŞANLIURFA KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK"

Yeni dönemde Şanlıurfa'nın kendi elektriğini kendi ürettiği bir dönemi beraber Şanlıurfa'da inşa edeceğiz. Bir yandan yenilenebilir enerji projeleriyle vatandaşımızın, çiftçimizin içinde olduğu kendi ürettiği enerji ile yeni bir dönemi başlatacağız. Şanlıurfa'da pek çok sorunu konuşmaktan vatandaşlarımız artık yetti diyor. Ben de diyorum ki sorunlar için bizde çözüm üzerinde duracağız" dedi.