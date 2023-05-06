Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş yorumu: 3’ü birbirinden hoşlanmıyor ama oynuyorlar

Seçimin sonucunda bir terör devleti kurulmasının hedeflendiğin, PKK'nin siyasi uzantısı HDP'nin meşrulaştırılmak için seçim süzgecinden geçirileceğini dile getiren Bakan Soylu, "Bunların dışında dünyanın karşı karşıya kaldığı problemlerde var. Biz de bu problemlerden etkileniyoruz ama onların düşünceleri de 'nasıl olsa biz bunları zayıflatmıştık, bunlar kısmen etkileniyorlar, biz de etkileniyoruz ama bunların etkilenmeleri daha fazla olur çünkü zeminini hazırlamıştık' şeklinde oluyor. Yapılmak istenen çok açık, asıl mesele arkada gizli. Terör devletini kurmak istiyorlar. Yeni yöntem ortaya koydular, bunun sebebi de; seçim meşru bir iştir. Seçimde halk bir vekalet verir ve bunu bir mukaveleyle verir. Siyesi partiler veya adaylar bir yol haritası çizer, bu yol haritası çizildikten sonra da siyasi partilerin ve adayların çizdiği yol haritasını vatandaş takip eder. PKK eşittir HDP'yi meşrulaştırmak, toplum ve devlet gözünde legal hale getirebilmek için onu seçim süzgecinden geçirmek istiyorlar. PKK HDP bir yüzde 10 alsa da o meşrulaşmıyor. Muhalefetten bazı partiler, meşru legal bir parti diyorlar, meşru legal bir parti değil. Bu parti bir terör partisi olarak görünüyor. Burada bu zemin içerisinde, oradan PKK'yı veya HDP'yi her birini kendi adına bundan sonraki süreçte aktif aktör olarak kullanmak istiyorlar. Bu Türkiye'ye dayatılan yeni bir akıldır" diye konuştu.

'İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN KARNI GENİŞLEDİ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mansur Yavaş' ilgili konuşan Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun birbirlerinden hoşlanmadıklarını ancak verilen görevlerini yerine getirdiklerini söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi içine yönelik hepsinin ayrı bir hesabı var. Seçimin sonucuna yönelik hepsinin ayrı bir hesabı var. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş, üçünün de birbirinden hoşlanmadığını herkes biliyor. 3'ü hala birbirlerinden hoşlanmıyorlar ama oynuyorlar. Her birine ayrı görev verilmiş. Mansur Yavaş'a milliyetçiliği temsil ederek, milliyetçi duyguların zedelenmesinden ve örselenmesinden var olan ittifakın etkilenmemesini sağlaması görevi verilmiş. Geçmiş bulunduğu siyasi müktesebatın odağına basarak istismar yapmak pespayeliktir. Mansur Yavaş tam bunu yapıyor. Ötekisi de Türkiye'de popüler siyasetin temsilcisidir. İmamoğlu, derinliği olmayan, hiçbir hizmeti bulunmayan ancak popüler siyasetin bütün unsurlarını kullanmak suretiyle ayakta durmayı kendine maharet sayan bir anlayışın temsilcisidir. Bu tablonun içerisinde herkesin karnı genişlemiş" ifadelerini kullandı.