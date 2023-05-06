Başkan Erdoğan Kayseri’de coşkulu kalabalığa sesleniyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.

6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize evsahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.

837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630

KAYSERİ'DE REKOR MİTİNG

Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?

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15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk. Türkiye'ye önceki 80 yıldan fazla yatırımı 20 yılda birlikte yaptık. Merkez bankası rezervini 27.5 Milyar dolardan 115 Milyar dolara çıkardık. IMF'ye borcumuz 25 Milyar dolardı. Onları da bir daha gelmemek üzere gönderdik

20 sene öncesini hatırlayan ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Avrupa'nın bile ötesinde sağlık sistemi ve dijital altyapıya sahibiz