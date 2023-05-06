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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Bulgaristan’a kaçarken yakalandılar

Bulgaristan’a kaçarken yakalandılar
Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/ KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyesi 8 şüpheli yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu. Faaliyetlerde yasadışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Bulgaristan’a kaçarken yakalandılar
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