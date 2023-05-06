Bulgaristan’a kaçarken yakalandılar

Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/ KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyesi 8 şüpheli yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu. Faaliyetlerde yasadışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.