CHP yandaşı Halk TV, Batı’nın tetikçi medyası ile aynı dili kullandı! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleştiler

Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken tetikçi Batı medyası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefreti kapaklarına taşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin önde gelen medya kuruluşları, seçimlere yön vermek isterken Kılıçdaroğlu'na desteklerini açık açık dile getiriyor.
ALMAN YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN "ERDOĞAN'A OY VERMEYİN" ÇAĞRISI
Almanya'da yayın yapan, Der Spiegel dergisi, Alman Yeşiller Partisi'nin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu duyurdu. Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.
"DEĞİŞİM SÜRECİNİ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ"
Buna göre, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz."
Haberde, Yeşiller'in Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına karıştığı ve parti yönetiminin bütün Türkleri demokrasiyi güçlendirmek için oylarını kullanmaya çağırdığı vurgulandı.
Bunun yanı sıra Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.
ALMANYA GÖZLEMCİ GÖNDERECEK
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de konuya ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan bu seçimlerin, Türkiye'nin kesinlikle taahhüt ettiği uluslararası standartlara uygun olması çok önemlidir. Ayrıca Almanya'nın uluslararası seçim gözlem misyonları çerçevesinde de önemli bir katkı sunduğunu söyleyebilirim. AGİT misyonuna seçim gözlemcileri göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAKLARINA TAŞIDILAR
Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin yarın basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.
Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı: "Hilal"i parçalanmış gösterdiler... | Video
'HİLAL'İ PARÇALANMIŞ OLARAK GÖSTERDİLER
Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.
CHP YANDAŞI HALK TV, BATI'NIN TETİKÇİ MEDYASI İLE AYNI DİLİ KULLANDI
Alman Der Spiegel dergisi, bugün basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısıyla Türkiye'deki seçimleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması kamuoyunda büyük tepki toplarken söz konusu haberi CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin internet sitesinin 'Alman dergiden anlamlı başlık' şeklinde servis etmesi bu kadarına da pes dedirtti