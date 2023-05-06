CHP’de taciz, skandal derken şimdi de çocuğa şiddet! CHP seçim bürosunda çirkin saldırı

Daha sonra aynı cadde üzerindeki CHP'nin seçim bürosuna giren çocuk, burada çaycılık yapan Mustafa A.'nın tepkisiyle karşılaştı. Elinde içi dolu çay bardağını çocuğa fırlatan saldırgan, acı içinde seçim bürosundan kaçmaya çalışan çocuğun arkasından da çocuğun ayağından çıkan terliği fırlattı.

Ağlayarak yakındaki AK Parti seçim bürosuna giden çocuk hastaneye götürüldü. Çocuğun boynu ve omzunda birinci derece yanıklar tespit edildi. Yasin'in yanık tedavisi sürerken, ailesi şikâyetçi oldu. Şüpheli Mustafa A. ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı. Skandal olayın ardından açıklama yapan AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, "Yaşanan olayı kınıyoruz. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız" dedi.