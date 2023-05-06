Devlet Bahçeli’den 14 Mayıs için çok net mesaj: Türk milleti zillete düşmez

"HEP BİRLİKTE KIZILELMAYA DOĞRU İLERLEYECEĞİZ"

Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir, yol haritaları karışık ve bulanıktır. Biz tarafız, hem hakkın hem halkın hem de hakikatin tarafıyız. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir. Herkesi uyarıyorum; bölücüye, teröristlere, milliyetsizlere, yıkım müteahhitlere, zillet ittifakına bırakacak ne ülkemiz ne de yurdumuz var. CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İP'e ve diğerlerine demokratik bedel ödetmek milli iradenin adaleti değil midir?

Sizlere soruyorum, öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel saklanacak delik arasın. Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? İşte Yalova'nın iradesi böylesine hayranlık uyandırmaktadır. Beraber çok daha güçlüyüz. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, ayrışmayacağız. Hep birlikte kızılelmaya doğru ilerleyeceğiz. Mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz. Bir kez daha sizlere soruyorum; 14 Mayıs'ta sandığın başına gidip de mührü elinize aldığınızda MHP'ye oy verecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'a 'Durmak yok, yola devam' diyecek misiniz?