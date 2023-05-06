Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya’da ziyaretlerde bulundu

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Manavgat'ta Evrenseki bölgesindeki turizm esnafı ile bir araya geldi.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Çavuşoğlu, vatandaşlarla ve turistlerle sohbet etti. Daha sonra Çolaklı Dolmuş Durağı'nda taksi ve dolmuş esnafıyla buluşan Çavuşoğlu, her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Serik ilçesinde de Belediyede muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Burada 21 yıldaki çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve yatırımları da talepler doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serik'e de bugüne kadar önemli hizmetler yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bölgede turizmin arttığını ve bu doğrultuda altyapıyı da güçlendirdiklerini bildirdi. Havalimanının kapasitesini artırdıklarını belirten Çavuşoğlu, turizmde hem gelirde hem de turist sayısında hedefleri büyüttüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ziyaretlerde kendisine yoğun ilgi gösterenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.