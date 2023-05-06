Edirne’de 14 terör şüphelisi gözaltında

Edıine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde 11'i FETÖ, 3'ü PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, son bir haftada terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3'ü yabancı uyruklu 17 şüpheli ile askeri suçlardan aranan 19 şahıs olmak üzere toplamda 36 şüpheliyi yakaladı. Terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edileceği belirtildi.