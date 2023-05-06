Masmavi denizimiz ışıldamaya devam edecek

EmineErdoğan, Twitter'dan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Marmara Denizi temizliği ile ilgi paylaşımını tebrik etti. Dünyada Sıfır Atık'ın öncülerinden olan ve çevre duyarlılığı ile ön plana çıkan Emine Erdoğan mesajında, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizine atıfta bulundu. Emine Erdoğan, "Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizi dün gibi aklımızda. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının yol açtığı deniz kirliliği, acı bir tabloya sebep olmuştu. Dip çamuru temizleme işlemiyle tekrar müsilaj oluşmasının önüne geçilecek ve Marmara'mız masmavi deniziyle ışıldamaya devam edecek. Daha temiz bir dünya için gayret eden herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ı yoğun programlarında eşi Emine Erdoğan yalnız bırakmıyor. Erdoğan'ın Van mitingi sırasında da Emine Hanım'ın sahne yanında eşini beklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. "Yol arkadaşlığı" başlığıyla yapılan paylaşımlarda, "Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır" yorumları yapıldı./ SABAH