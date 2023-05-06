FETÖ ve DEAŞ’a operasyon: 32 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmaları kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. FETÖ'den tutuklananların ailelerine maddi destek veren ve 'Gaybubet Evleri' yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemlerini yürüten toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında da çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve örgüte eleman teminine çalışıp yeni yapılanmaya giden 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 32 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.