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Giriş Tarihi: 6.5.2023 15:01

HDP’li Gaydalı'dan seçmene hakaret

Bitlis'te HDP'nin gerçekleştirdiği mitingde seçmene hakaret dolu sözler edildi. HDP milletvekili adayı Celadet Gaydalı kendilerine oy vermeyen seçmene "ahmak" diyerek hakaret etti. Gaydalı, sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
HDP’li Gaydalı’dan seçmene hakaret

14 Mayıs'ta yapılacak seçim günler kala HDP Bitlis'te düzenlediği mitingde büyük bir skandala imza attı. Ulu Cami meydanında konuşan Gaydalı, kendileri gibi düşünmeyen, HDP'ye ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşlara "ahmak" diye seslendi.

"BİTLİS'TE AHMAK ORANI AZALIYOR"

Konuşmasında Bitlislileri aşağılayan HDP milletvekili adayı Gaydalı, kendilerine oy vermeyenler için; "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerini kullandı. Gaydalı bu sözlerinin ardından PKK'nın siyasi temsilcisi partisi için seçmenlerden oy istedi.

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HDP’li Gaydalı'dan seçmene hakaret
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