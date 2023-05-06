Kobani mimarı Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mesajını yayınladılar

Terör seviciliğiyle ön plana çıkan Demirtaş'ın başında olduğu HDP'nin 2014'teki çağrısı üzerine 6-8 Ekim'de terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olurken, 37 kişi yaşamını yitirmişti. İzinsiz gösterilerde, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, bin 731 ev ve iş yeri yağmalandı, bin 230 araç kullanılamaz hale getirildi. Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Diyarbakır Bağlar'da bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşları tarafından vahşice katledildi.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEKLERMİŞ



Demirtaş, 2012'de Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) eş başkanıyken; Mardin Kızıltepe'deki konuşmasında hain terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için, "Öcalan'ın posterini Kürdistan'da asmayacaklar da nerede asacaklar? Daha (Abdullah Öcalan) heykelini dikeceğiz. Bunu kafanıza yazın" demişti.

"PKK'LI TERÖRİSTİN ACISINA SAHİP ÇIKMAYAN MİLLETVEKİLİNE SORUŞTURMA AÇTIRIRIM"



Demirtaş 6 Ekim 2015'te ise terörist cenazelerine katılmayan partisinin milletvekillerini tehdit etmişti. Demirtaş "Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında, 'Milletvekili PKK'lı teröristin cenazesinde' Ben çok açık söyleyeyim, halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım, cenazesine de gideceksin taziyesine de. Hükümet çevresinden bugüne kadar tek bir PKK'lının acısıyla ilgili tek bir cümle duydunuz mu?" demişti. Şimdi de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala Demirtaş, bazı gazetecilere cezaevinden mesaj gönderdi.

"İLK TURDA DEĞİŞİMİ BAŞLATIN" MESAJINI YAYINLADILAR



Edirne Cezaevi'den tutuklu bulunan HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Nevşin Mengü ile Cüneyt Özdemir'e mesaj iletti. Mengü ve Özdemir Demirtaş'ın mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı eylemler ve terör seviciliğinden hiçbir mesajın yer almadığı paylaşımlarda Demirtaş'ın el yazısıyla kaleme aldığı mesaj Özdemir tarafından "Selahattin Demirtaş'tan az önce kendi el yazısıyla bir mesaj aldım. Gençler toplanın mesaj size" notuyla paylaşıldı. Nevşin Mengü de "Selahattin Demirtaş böyle bir mesaj iletti" notuyla yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira, hakaret kampanyalarına karşı sizler aracılığıyla özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Hepimiz demokrasi, eşitlik, birlikte yaşam ve barış için çalışıyoruz. Ötesi yalandır, iftiradır. Bunları bir kenara bırakıp sandığa gidin ve ilk turda değişimi başlatın. Hep birlikte başaracağız, birlikte özgürce yaşayacağız" notları yer aldı.