Haberler Gündem Haberleri Millet ittikatı mitingine taşıma insan! CHP’li başkanın mesajı ifşa oldu
Giriş Tarihi: 6.5.2023 15:28

Millet ittikatı mitingine taşıma insan! CHP’li başkanın mesajı ifşa oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi, bugün saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak. CHP'liler çevre illerden miting için seferber oldu. Yapılacak taşımalarla birlikte CHP alanı doldurmayı hedefliyor.

ABBAS ÇAKAR
Millet ittikatı mitingine taşıma insan! CHP’li başkanın mesajı ifşa oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten kafa karıştıran bir mesaj geldi. Başkan Hürriyet, toplu bir mesaj göndererek miting için ilçelerden otobüs kaldırılacağını ifade etti. Mesajda, "Büyük İstanbul Mitingine katılmak isteyenler için tahsis ettiğimiz otobüslerimiz İzmit NCity Otopark alanı, Başiskele, Gebze, Kandıra, Kartepe ve Gölcük CHP ilçe başkanlıkları önünden 14:00'te, Derince, Körfez, Darıca, Çayırova önünden 15:00'te kaldırılacaktır. Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı" denildi.

TAHSİS ETTİĞİMİZ

Ancak bu mesajda otobüsleri kimin kaldırdığı anlaşılamadı. Hürriyet ifadesinde, "Tahsis ettiğimiz" şeklinde bir beyanda bulunduğu için otobüslerin İzmit Belediyesi tarafından gönderildiği düşünülüyor.

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Millet ittikatı mitingine taşıma insan! CHP’li başkanın mesajı ifşa oldu
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