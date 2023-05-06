Millet ittikatı mitingine taşıma insan! CHP’li başkanın mesajı ifşa oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten kafa karıştıran bir mesaj geldi. Başkan Hürriyet, toplu bir mesaj göndererek miting için ilçelerden otobüs kaldırılacağını ifade etti. Mesajda, "Büyük İstanbul Mitingine katılmak isteyenler için tahsis ettiğimiz otobüslerimiz İzmit NCity Otopark alanı, Başiskele, Gebze, Kandıra, Kartepe ve Gölcük CHP ilçe başkanlıkları önünden 14:00'te, Derince, Körfez, Darıca, Çayırova önünden 15:00'te kaldırılacaktır. Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı" denildi.

TAHSİS ETTİĞİMİZ

Ancak bu mesajda otobüsleri kimin kaldırdığı anlaşılamadı. Hürriyet ifadesinde, "Tahsis ettiğimiz" şeklinde bir beyanda bulunduğu için otobüslerin İzmit Belediyesi tarafından gönderildiği düşünülüyor.