Tunç Soyer Hıdırellez kutlamasında sahneye çıkıp göbek attı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Merkezli iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da depremde evleri yıkıldığı için sokakta kaldı.
DEVLET TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Depremin ilk dakikalarından itibaren tüm imkanlarını seferber eden devlet depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun bir gayret içine girdi.
İzmirli romanların bile deprem felaketi nedeniyle bu sene hıdırellez kutlaması yapmayacaklarını duyurdukları kentte Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca'da düzenlediği hıdırellez şenliğinde sahneye çıktı. Önce konuşma yaptı ardından da müzik eşliğinde eşi Neptün Soyer ile birlikte göbek attı.
Soyerlerin canlı müzik eşliğinde sahnede göbek atması büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan oyun görüntülerinin altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Soyerleri sert bir dille eleştirdi.
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI
BYGETO: Romanlar deprem nedeniyle kutlamaları iptal ediyorlar. Bizim başkan burada hıdırellez kutluyor. Pes vallahi. Bir gram hizmet etme ama iş oynamaya gelince çok güzel oyna. Yazıklar olsun.
ÖZLEM-EMRAH-EFE-ÖMER: Lağım kokusunda, depremzedelerin gözlerine bakarak çökük yollarda neyin kafasını yaşıyoruz
MERİCEYNMERİ: Anca oynar bisiklet sürer. Zaten hiçbir şey göremedik bomboş geçti, yani başkanlığı. Bir CHP'li olarak belediye seçiminde CHP'ye oy vermeyeceğim
ZEREN-EDİP: Depremzedelerin hali ortadayken Roman vatandaşlarımız bu sene hıdırellez kutlamazken bu zat böyle dansöz gibi kıvırırken bi de İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olması çok enteresan
NİLAY-KAYABAŞI: Sürekli oynuyor, sürekli dans ediyor, sürekli şarkı söylüyor, sürekli konser verdiriyor. Bu kadar şarkı türkü peşindeymiş madem keşke türkücü falan olsaymış da başımıza bela diye gelmeseymiş. İzmir ne halde diye bakmıyor bile. Umurunda değil. Nasıl olsa göreve geldim, kimse de sesini çıkaramaz kafama ne esiyorsa canım ne istiyorsa onu yaparım deyip gününü gün ediyor. Ya biz nasıl bir belanın içindeyiz.
ENGİN3558: Sirtaki yapman lazım. Malum yunan aşkı ile yanıp tutuşuyor.
NACİYEÇAKMAKK: Ağustos böceği misali. Ye, iç, yat, oyna.
İDOMERVE: İşe yaramayanlar göbek atar böyle.
YAVBERAT: Şehre icraat yapmayacaksanız istifa etmek çok basit. Burası eğlence ya da dans yeri değil. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinizde istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Bir çıkıp yollara bakın. Sokaklarda çöpler bile toplanmıyor artık.