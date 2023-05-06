Tunç Soyer Hıdırellez kutlamasında sahneye çıkıp göbek attı

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

BYGETO: Romanlar deprem nedeniyle kutlamaları iptal ediyorlar. Bizim başkan burada hıdırellez kutluyor. Pes vallahi. Bir gram hizmet etme ama iş oynamaya gelince çok güzel oyna. Yazıklar olsun.

ÖZLEM-EMRAH-EFE-ÖMER: Lağım kokusunda, depremzedelerin gözlerine bakarak çökük yollarda neyin kafasını yaşıyoruz

MERİCEYNMERİ: Anca oynar bisiklet sürer. Zaten hiçbir şey göremedik bomboş geçti, yani başkanlığı. Bir CHP'li olarak belediye seçiminde CHP'ye oy vermeyeceğim

ZEREN-EDİP: Depremzedelerin hali ortadayken Roman vatandaşlarımız bu sene hıdırellez kutlamazken bu zat böyle dansöz gibi kıvırırken bi de İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olması çok enteresan

NİLAY-KAYABAŞI: Sürekli oynuyor, sürekli dans ediyor, sürekli şarkı söylüyor, sürekli konser verdiriyor. Bu kadar şarkı türkü peşindeymiş madem keşke türkücü falan olsaymış da başımıza bela diye gelmeseymiş. İzmir ne halde diye bakmıyor bile. Umurunda değil. Nasıl olsa göreve geldim, kimse de sesini çıkaramaz kafama ne esiyorsa canım ne istiyorsa onu yaparım deyip gününü gün ediyor. Ya biz nasıl bir belanın içindeyiz.