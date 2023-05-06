MİT, Kuzey Irak’ı PKK’ya dar etti Gara’da bir nokta operasyon daha

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ün ardından PKK'nın sözde Özel Güç Lojistik Sorumlusu Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven'i de Irak Gara'da nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. En son Irak Gara'da faaliyet gösteren özel güç mensuplarının ihtiyaçlarını, lojistik sorumlusu olarak karşıladığı tespit edilen terörist, MİT'in saha ajanlarınca takibe alınarak günlük rutini belirlendi ve yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ankara ve Diyarbakır'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı.