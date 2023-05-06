Şanlıurfa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta kendilerini Hakim, Savcı, Polis olarak tanıtan şüpheli şahıslara yönelik 32 ekip ve 98 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda 25 bin TL, 23 adet telefon, 15 adet sim kart, 6 adet flash bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan planlı çalışma neticesinde şüpheli şahıslar tarafından dolandırılmaya çalışılan vatandaşların 25 milyon TL zararları önlendi.