TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de katıldığı canlı yayında seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şentop'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:Seçim çok ilginç bir atmosferde devam ediyor. Biraz deprem sonrası gelişmeler sebebiyle çok canlı, hareketli bir seçim havası yok sahada. Bir de milletimiz bir karar vermiş gibi gözüküyor. Seçim ilk turda ve farkla biter.(Economist ve Batı basınında çıkan yazılar) Bunlar durup dururken akıllarına geldiği için bunları yapan kişiler değil, bu kapakların, yazıların etkilerinin ne olacağını öngörebilen kişiler. O kadar ihtiras içerisindeler ki kendilerini tutamıyor, engelleyemiyorlar. Bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı, bir Türkiye karşıtlığı... Tayyip Erdoğan'ın mukadderatıyla Türkiye'ninki birleşti. Esas mesele, yeni bir dünya düzeni oluşma aşamasında Türkiye kuşatılmaya çalışılıyor.(Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi sokağa çıkılmaması uyarısı) Bu tür korkutucu ve ürkütücü bir açıklamanın provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Bunlara hiç gerek yok. Milletimizin seçim yapma olgunluğuna güvenmeliyiz.Varsayalım seçimi kazandılar, o zaman ne olacak? O zaman YSK'ya güvenmeme durumu ne olacak? 'Kazandık ama yanlış oldu mu?' diyecekler. Seçimi tekrar gözden mi geçirecekler? Tabii bunların hepsi tuhaf açıklamalar.Terör örgütleri, teröristler, bunların hepsi sonuçta bir piyondur. Burada esas olan bölge ile ilgili senaryoyu görmek lazım. Bölgemizde, Türkiye'nin güneyinde ABD'de başta olmak üzere tamamen büyük ülkelerin kontrolünde terör devleti kurma projesi vardır ve bu da daha büyük bir projenin adımıdır... Şimdi istenen şey Türkiye'nin Suriye'den çekilmesidir. Türkiye'nin teröristlere karşı sınır ötesi harekât yapması istenmiyor.