“Takoz koymayın başka ihsan istemez”

BAYKARGenel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın İHA ve SİHA üretiminde tekelleştiği imasında bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı. Bayraktar, yaptığı açıklamada "Körle yatan şaşı kalkar. Gün geçmiyor ki birisi daha aynı hakikat dışı söylemlerle karalama kampanyasına katılmasın. 'Rekabet istemiyor, tekel olmak istiyormuşuz.' Belli ki, aynı yalana sarılarak örülmek istenen çoraplar, konulmak istenen takozlar var. O takozları kaldırmak konusunda milletimiz bizimle oldukça mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Rekabetten korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, "Türkiye, Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti. Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu. Biz mi rekabetten korkacağız?" dedi.