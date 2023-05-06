TCG Anadolu’nun 101 yaşındaki en yaşlı ziyaretçisi! 101 yaşındaki Meliha nine bastonuyla geldi

Duygularını SABAH ile paylaşan Meliha Özdemir, "101 yaşındayım. Milli ve yerli imkanlarla yapılan TCG Anadolu gemisini görmeye geldim. Çok güzel yapılmış. Gördüğümde 'ne kadar güzel bir gemi' dedim. Allah sebep olanlardan razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gemi çok güzel bir teknikle yapılmış. Gemiyi gezdim, güvertesi çok güzeldi. Bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duydum. Allah bugünleri de bana gösterdi. Çok mutluyum" dedi.