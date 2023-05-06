TCG Anadolu’nun 101 yaşındaki en yaşlı ziyaretçisi! 101 yaşındaki Meliha nine bastonuyla geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda Çarşamba günü halkın ziyaretine açıldı Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı. Gemide, basın mensuplarına ağır araç, havuz ve uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı.
MELİHA NİNE DUYGULARINI SABAH İLE PAYLAŞTI
İzmirliler TCG Anadolu'ya ziyarete açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gösterirken, içeri girebilmek için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu, için saatlerce sıra bekledi. Geminin en yaşlı ziyaretçisi 101 yaşındaki Meliha Özdemir oldu. İlerleyen yaşına rağmen bastonuyla yürüyebilen Meliha nine de gemiye hayran kaldı.
Duygularını SABAH ile paylaşan Meliha Özdemir, "101 yaşındayım. Milli ve yerli imkanlarla yapılan TCG Anadolu gemisini görmeye geldim. Çok güzel yapılmış. Gördüğümde 'ne kadar güzel bir gemi' dedim. Allah sebep olanlardan razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gemi çok güzel bir teknikle yapılmış. Gemiyi gezdim, güvertesi çok güzeldi. Bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duydum. Allah bugünleri de bana gösterdi. Çok mutluyum" dedi.
LİSE ÖĞRENCİLERİYLE HATIRA FOTOĞRAFI
Gemiden görevli askerlerin yardımıyla inen Meliha nine, TCG Anadolu'yu ziyarete gelen İzmir Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf karelerinde mutluluğu yüzünden okunan Meliha nine, gemiyi ziyaret edip görebildiği için büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.