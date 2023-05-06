Terör baronları hariç kimse kaybetmeyecek

Seçimmitinglerine 81 ili dolaşarak devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Van'ın ardından Erzurum'da da vatandaşlarla bir araya geldi. Erzurum yeni miting alanında 130 bin kişiye hitap eden Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinden büyük bir oy oranı ile ilerleyişini sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını erkeğiyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz?.14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kâbe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek.80 yılda yapılamayanı 21 yıla sığdırdık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 21 yılda bu idealimizin altyapısını oluşturduk. Bizden önce ülkemizin yol, hastane, okul, üniversite, spor tesisi sorunları vardı, çözdük. Bizden önce Türkiye'nin üretim sıkıntısı, dışa bağımlılık problemi vardı, giderdik.Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle buluşturacağız. Tabii petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz.Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA'yla, SİHA'yla, Akıncı'yla, ANKA'yla, ATAK'la, Fırtına'yla, Kızılelma'yla nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruzMuhalefet otel odalarında IMF ile görüşme yaptı. Bize akıl veriyorlar 'Borç alın' diye. Biz bize yeteriz, o devir kapandı. 1-2 ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri, aday olma baskısı yaptıkları defolu şahsı ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Kendi partisi dahil mağdur etmediği kimse bırakmamış. Bay Bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. Bay Bay Kemal, Kandil'in uşaklarıyla yürüyor. Biz milletimizle yürüyoruz.BaşkanErdoğan, akşam da katıldığı bir tv kanalının canlı yayınında Millet İttifakı'na yüklendi: Pazar günü (yarın) Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde yüzyılın mitingini yapacağız. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimlerinde tereddüde yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Kandil, Pensilvanya ne söylüyorsa, Bay bay Kemal de aynısını söylüyor. Sosyal medyadaki trol ordusu bay bay Kemal'e çalışıyor, bayağı da para veriyorlar. Milletin aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz.' diye demeç vermiş. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de. Niye diyemiyorsun. 14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenlerle teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir. Hepsi Kandil'e yığıldı. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz.ANKARA