Tunç Soyer depremzedelere yalan söyledi

Depremzedelerin oturduğu Uzundere'deki konutların yine uygun fiyat ve koşullarda içinde oturan depremzede vatandaşlara satılması için biri 10 Ocak'ta diğeri 10 Ekim 2022'de olmak üzere iki kez İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yazılı önerge verdiklerini hatırlatan Şahin; "Önergelerimiz maalesef İzmir büyükşehir Belediye Meclisinin CHP'li meclis üyeleri tarafından ret edilmişti. Bu ayıp CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yeter diyemiyorum. Çünkü Genel Başkanı gibi Sayın Soyer de verdiği sözü tutmadı." Diye konuştu.

SOYER'E SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 15 Mart 2021 tarihinde yazılı ve görsel basına "Uzundere'de bulunan belediyeye ait binaların, evlerde oturan depremzede vatandaşlara satılması için harekete geçtik" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan MHP İzmir Milletvekili Adayı Selahattin Şahin; "Sayın Soyer aynı açıklamasında 'Biz bu evlerin uzun vadeli, uzun taksitle içinde oturan vatandaşlar isterse, onlara satmak istiyoruz. Eğer memnun kalıp evi gibi hissettiyse, içinde eşyası da mevcut, eğer ev sahibi olmak isterse bunları onlara satmak istiyoruz. 224 aile var bunlar öncelikli olacak.' İfadelerini kullanıyor. 15 yıldır İzmir'de sadece 960 konut dönüştürebilen İZBB, fay hatları üzerinde beşik gibi sallanan İzmir'li vatandaşlarımızı, depremle baş başa bırakmıştır. Kendi verdiği sözü dahi tutmayan bu siyaset anlayışının ne İzmir'li vatandaşlarımıza ne de Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz derken aslında bu beceriksiz yönetim anlayışının şifrelerini ortaya koyduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz."dedi.

DEPREMZEDELERE YALAN SÖYLEYİP KANDIRDI

Her fırsatta vaatler sıralayıp namus sözü veren Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin işten attığı emekçiler için kılını bile kıpırdatmadığını hatırlatan MHP'li Selahattin Şahin; "Büyükşehir belediye başkanlığı görevinde 5. yılına giren Tunç Soyer kentin hiçbir kronik sorununu çözemediği gibi, kendisinin söz verip bizim de önerge konusu yaptığımız konutları, depremzede vatandaşlarımız yerine ihale yoluyla satışa çıkararak, depremzede vatandaşlarımıza yalan söylemiş, O'nları kandırmıştır. 14 Mayıs genel seçimlerine sayılı günler kala, Genel Başkanımız Sn Devlet Bahçeli Beyefendi'nin desteğiyle Cumhur İttifakı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın, asrın felaketinin yaşandığı bölgede başlattığı seferberlik hızla devam etmektedir. Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getiriyoruz. Bunun en güzel örneği 30 Ekim 2020 sonrası İzmir'de 1 yıl içerisinde 1400 konut hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alan içerisinde 3 bin 500 konut etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediliyor." Diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ATTIĞI TEMEL BUHAR OLUP UÇTU

Açıklamalarına "Bir tarafta TOKİ eliyle Türkiye'nin her şehrinde depreme dirençli konutlar inşaa eden hükümetimiz var, diğer tarafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen riskli alan kararlarını mahkeme yoluyla iptal ettiren bir muhalefet anlayışı var." Diyerek devam eden Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşinci yılında bir tane dahi konut yapamayan Tunç Soyer'in, kentsel dönüşümde kooperatif modeli diye lanse ettiği sistem çökmüş, konutlar birkaç kez el değiştirip adeta saadet zinciri gibi rant sistemine dönmüş, Aktepe – Emrez kentsel dönüşüm alanında 6 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı temel buhar olup uçmuştur. Dolgu zemin üzerine konumlandırılan 15 – 16 katlı binaların yükünü almadan, Altan Aydın Caddesi'nin iki şeridi dolgu olan inşaat sahasına göçmüştür. Altı aydır zemin daha derin kazı yapılarak sağlam zemine ulaşılmaya çalışılsa da, henüz bir sonuç elde edilememiş, temel dahi atılamamıştır. Bu beceriksiz yönetim anlayışı, 12 yıldır 122 hektarlık 10 bin konutluk Aktepe – Emrez Bölgesinin bütüncül imar planlarını dahi yapamamıştır. CHP'li İZBB yönetimi kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalmış, bunun yerine konserler ve etkinlikler ile halkın gözünü boyamaya çalışmıştır. Buradan sesleniyorum, Kral çıplak…" dedi.

İZMİRLİ HAK ETTİKLERİ DERSİ VERECEKTİR

Şahin, İzmirlilerin kenti kışın taşan, yazın pis kokan hale getirenlere hak ettikleri dersi, önce 14 Mayıs 2023 daha sonra Mart 2024 'de sandıkta vereceğini sözlerine ekledi.