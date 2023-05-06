Yörükler 3 bin araçla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı

Cumhurbaşkanı ve Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu buluşma öncesinde Erdemlili yörükler, yoğun katılım gösterdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu araçların süslenmesine bizzat katılırken 3 binden fazla aracın katılımıyla yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluştu.

Parti bayrakları ile donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti.

MERSİN İÇİN ÖZEL BİR GÜN

Erdemlili yörüklerin Cumhurbaşkanımızı karşılamak için akın akın Mersin'e gittiğinin ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu " Bugün Mersin için özel bir gün. Büyük bir güne Mersin hazırlanıyor. Erdemli'de yörüklerimiz akın akın Mersin' e gidiyor. Erdemlimizden sadece Milliyetçi Hareket Partisinin öncülüğünde 3 bin araç Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Mersin'e hareket ediyor. Hava yağmurlu olmasına rağmen binlerce insan, binlerce araçla akın akın Mersin'de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamanın hazzını, gururunu, onurunu birlikte yaşayacaklar."dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Adayı Uzman Dr. Mustafa Akın, " Sayın Cumhurbaşkanımızı onurla, gururla karşılıyoruz" dedi

Mitinge katılan vatandaşların görüşledi şu şekilde :

Toroslardan geldiğini ifade eden Halil Okur: Toroslardan indik Sayın Cumhurbaşkanımız Mersin'e gelmiş. Misafirimizi karşılayacağız, devletimizi karşılayacağız, Cumhurbaşkanımızın yanındayız

Aday ve kararlarının net olduğunu ifade eden Hasan Karayip: Biz yörükler için adayımız net, kararımız net

Ayşe Tekin: Hoş geldi, sağ olsun, vatanımıza hayırlı hayırlı iş, hayırlı aş versin diye konuştu.

Cumhurbaşkanını coşkuyla karşılayacaklarını ifade eden, Mahmut Sapmaz: Yörükler olarak Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanını karşılayacakları için heyecanlı olduğunu ifade eden Fatma Yıldız: Reisimizi karşılamaya gidiyoruz

Cumhurbaşkanını karşılamak için yollara düştüğünü ifade eden Serdar Doğan: Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gidiyoruz Mersin'e