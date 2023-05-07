AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak

İktidarları döneminde önemli işlere imza atıldığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu 73 yıllık süre içerisinde Türkiye büyük mesafeler kat etti. Türkiye'ye hizmet eden milli siyaset anlayışının liderleri rahmetle ve şükranla andığımız Menderes'i, Özal'ı Erbakan'ı ve Muhsin Yazıcoğlu'nu bir kere daha hatırlıyoruz. Ayrıca son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti iktidarlarında Türkiye'ye fevkalade büyük hizmetler ve eserler kazandırıldı. Türkiye yaygın bir kalkınma ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin doğusundan batısına her yerde karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin 4 bir tarafı eser ve hizmet siyasetinin sonuçlarını gördü" diye konuştu.

Seçimin sadece cumhurbaşkanı seçimi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "14 Mayıs 2023 Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye yeniden bir 14 Mayıs seçimine gidiyor. 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak. Önümüzdeki seçim sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının ötesinde Türkiye'nin bir istikamet ve yön tayini seçimidir" ifadelerine yer verdi.

Bazı sıkıntılar olduğunu bildiklerini belirten Kurtulmuş, "Çekilen sıkıntıların farkındayız. Bunları çözmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak her türlü tedbiri aldığımızın altını çizmek istiyorum. Ekonomide iki temel kuraldan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye büyüyecek ve gelişecek ve Türkiye asla demokrasiden taviz vermeyecek" şeklinde konuştu.