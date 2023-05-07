Altılı masa milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Aziz Milletim Sıra Sende' teması ile Balıkesir ve Yalova'da halka hitap etti. Bahçeli, CHP ve İyi Parti'ye yüklenerek, "Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milli güvenlik sorunudur. İyi Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur" dedi. Seçime 8 gün kala Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Meydanı'nda konuşan Bahçeli, şu mesajları verdi:Ağıtlar yakılmasına neden olan caniler bugünkü CHP'yle işbirliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, İyi Parti'yle emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandasıyla nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm, Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve irade şifrelerini ele geçirmiştir. İngiliz Economist dergisi de 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu haçlı zihniyete kimin nasıl gideceğini, hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir.Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin. Boyun eğen onlar gibi namerttir.Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı, milli güvenlik sorunudur. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır.Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek projesi yoktur. İyi Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olan zillet ortakları 14 Mayıs'ta ağır bedel ödemeye hazır olsun.Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar çok iyi bilsinler ki doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır.MHP lideri Bahçeli, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada da şunları söyledi:Zillet İttifakı'nın Türkiye lehine söylediği tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatma, yalan, talan, iftiradır. Zillet İttifakı, Türk milletinin ekmeğini yese de gâvurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. Muhalefetin terör sevdası zillettir. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete 'hayır' demelidir.