Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: 21 yıldır süren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeyi yönetme görevini devraldığımız 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalışıyoruz. Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor. Şayet bugün kişi başına millî gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran…