Defne Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor

Asrınfelaketinde büyük hasar gören Hatay'da yaralar sarılırken yeni projeler hızla hayata geçiriliyor. Depremin ardından 24 Mart'ta yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastane inşaatında 24 saat esasına göre 700 işçi çalışıyor. Acil servisin çatısı tamamlamak üzere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İskenderun, Defne ve Antakya devlet hastanelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Defne Devlet Hastanesi ilk hastalarını kabul edeceği güne yaklaşıyor" dedi.