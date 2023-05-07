Emine Erdoğan’dan İstanbul mitingi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı.

Tarihi miting sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bir şehirden daha fazlası... Bitmeyen sevdamız İstanbul! Teşekkürler İstanbul!" dedi. Paylaşımda, mitingden görüntüler ve "Türkiye Sana Emanet" etiketi yer aldı.