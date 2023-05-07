Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan İstanbul mitingi paylaşımı
Giriş Tarihi: 7.5.2023 20:39

Emine Erdoğan’dan İstanbul mitingi paylaşımı

Büyük İstanbul Mitingi’ne katılan Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda “Bir şehirden daha fazlası... Bitmeyen sevdamız İstanbul! Teşekkürler İstanbul!” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan İstanbul mitingi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı.

Tarihi miting sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bir şehirden daha fazlası... Bitmeyen sevdamız İstanbul! Teşekkürler İstanbul!" dedi. Paylaşımda, mitingden görüntüler ve "Türkiye Sana Emanet" etiketi yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’dan İstanbul mitingi paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA