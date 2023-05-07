Hainlerin elinde oyuncak olanlar ülkeyi yönetemez

Adıyaman'da, 1998 yılında terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Koçlar'ın (20) Konya'da yaşayan anne ve babası Mustafa-Ayten Koçlar çifti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ'yle yol yürümesine tepki gösterdi.
'FETÖ'NÜN PİYONU OLMUŞ'
Baba Mustafa Koçlar (74):
Şehitler hepimizin evladı. Tek söyledikleri
yıkacağız, böleceğiz. Siz neyi
yıkıp neyi bölüyorsunuz? Bizim elimiz boş
mu duruyor. Bunları izleyince içimiz kan ağlıyor.
Amerika'nın, FETÖ'nün piyonu olmuşlar.
Hainlerin elinde oyuncak olmuşlar.
Binlerce şehit vermemize neden olan
hainlerle bir olarak mı ülkeyi yöneteceksiniz?
Sizin FETÖ'nün,
PKK'nın, HDP'nin ekmeğine
yağ sürmenize izin vermeyeceğiz.
PKK ve FETÖ
ile el ele seçime giriyorlar,
el ele yok
olacaklar. Son
çırpınışları.
Terörist
bayrağı ile miting alanlarında gezerlerken sesini çıkartamayan Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Siz kucak kucağa olmaya devam edin. Bu ülkeyi bölemeyecekseniz. Yaptığınız pazarlıkları açıklayın. 'Apo'yu serbest bırakacağız, teröristleri serbest bırakacağız' diyenlerin peşinden gidenlere Allah akıl fikir versin. Biz buna izin verir miyiz?
'YAZIKLAR OLSUN'
Anne Ayten Koçlar (71):
Kılıçdaroğlu'nun PKK ve
HDP'yle işbirliği gururuma
dokunuyor. Bunlarda bayrak
sevgisi olsa, evlat sevgisi olsa
HDP'nin peşinden gidemezler.
Artık her şey ortada. Kandil'le
kol kola, kucak kucağalar.
Ülkeyi kime satmak istiyorsunuz?
Şehitlerimizi ve bayrağımızı
unutup ezanımızı
mı susturacaksınız?
PKK'nın güdümüne
girenlere yazıklar
olsun.