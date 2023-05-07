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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Hainlerin elinde oyuncak olanlar ülkeyi yönetemez

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Hainlerin elinde oyuncak olanlar ülkeyi yönetemez
Adıyaman'da, 1998 yılında terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Koçlar'ın (20) Konya'da yaşayan anne ve babası Mustafa-Ayten Koçlar çifti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ'yle yol yürümesine tepki gösterdi.

'FETÖ'NÜN PİYONU OLMUŞ'
Baba Mustafa Koçlar (74): Şehitler hepimizin evladı. Tek söyledikleri yıkacağız, böleceğiz. Siz neyi yıkıp neyi bölüyorsunuz? Bizim elimiz boş mu duruyor. Bunları izleyince içimiz kan ağlıyor. Amerika'nın, FETÖ'nün piyonu olmuşlar. Hainlerin elinde oyuncak olmuşlar. Binlerce şehit vermemize neden olan hainlerle bir olarak mı ülkeyi yöneteceksiniz? Sizin FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin ekmeğine yağ sürmenize izin vermeyeceğiz.



PKK ve FETÖ ile el ele seçime giriyorlar, el ele yok olacaklar. Son çırpınışları. Terörist bayrağı ile miting alanlarında gezerlerken sesini çıkartamayan Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Siz kucak kucağa olmaya devam edin. Bu ülkeyi bölemeyecekseniz. Yaptığınız pazarlıkları açıklayın. 'Apo'yu serbest bırakacağız, teröristleri serbest bırakacağız' diyenlerin peşinden gidenlere Allah akıl fikir versin. Biz buna izin verir miyiz?

'YAZIKLAR OLSUN'
Anne Ayten Koçlar (71): Kılıçdaroğlu'nun PKK ve HDP'yle işbirliği gururuma dokunuyor. Bunlarda bayrak sevgisi olsa, evlat sevgisi olsa HDP'nin peşinden gidemezler. Artık her şey ortada. Kandil'le kol kola, kucak kucağalar. Ülkeyi kime satmak istiyorsunuz? Şehitlerimizi ve bayrağımızı unutup ezanımızı mı susturacaksınız? PKK'nın güdümüne girenlere yazıklar olsun.

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Hainlerin elinde oyuncak olanlar ülkeyi yönetemez
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