Hainlerin elinde oyuncak olanlar ülkeyi yönetemez

Adıyaman'da, 1998 yılında terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Koçlar'ın (20) Konya'da yaşayan anne ve babası Mustafa-Ayten Koçlar çifti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ'yle yol yürümesine tepki gösterdi.Şehitler hepimizin evladı. Tek söyledikleriyıkacağız, böleceğiz. Siz neyiyıkıp neyi bölüyorsunuz? Bizim elimiz boşmu duruyor. Bunları izleyince içimiz kan ağlıyor.Amerika'nın, FETÖ'nün piyonu olmuşlar.Hainlerin elinde oyuncak olmuşlar.Binlerce şehit vermemize neden olanhainlerle bir olarak mı ülkeyi yöneteceksiniz?Sizin FETÖ'nün,PKK'nın, HDP'nin ekmeğineyağ sürmenize izin vermeyeceğiz.PKK ve FETÖile el ele seçime giriyorlar,el ele yokolacaklar. Sonçırpınışları.Teröristbayrağı ile miting alanlarında gezerlerken sesini çıkartamayan Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Siz kucak kucağa olmaya devam edin. Bu ülkeyi bölemeyecekseniz. Yaptığınız pazarlıkları açıklayın. 'Apo'yu serbest bırakacağız, teröristleri serbest bırakacağız' diyenlerin peşinden gidenlere Allah akıl fikir versin. Biz buna izin verir miyiz?Kılıçdaroğlu'nun PKK veHDP'yle işbirliği gururumadokunuyor. Bunlarda bayraksevgisi olsa, evlat sevgisi olsaHDP'nin peşinden gidemezler.Artık her şey ortada. Kandil'lekol kola, kucak kucağalar.Ülkeyi kime satmak istiyorsunuz?Şehitlerimizi ve bayrağımızıunutup ezanımızımı susturacaksınız?PKK'nın güdümünegirenlere yazıklarolsun.