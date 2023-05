Halk eğitim kursları dijital ortama taşınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) tanıtım toplantısına katıldı. Dijitalleşme ve istihdam atılımı hamlesi HEMBA, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm kursları dijitale taşıyacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının halk eğitim kurslarından yararlanabilmesi için çıkarılan HEMBA, içerisindeki binlerce kursu her geçen gün zenginleştirerek vatandaşların hizmetine sunacak.Bakan Özer, dijitalleşme adımlarını eğitimin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirterek, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ile öğretmenlere yönelik, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) ile de tüm vatandaşlara yönelik özel dijital platformlar kurulduğunu kaydetti. Halk Eğitim Merkezleri'ndeki yaklaşık 5 bin kursu, Hayat Boyu Öğrenme kapsamında eğitim veren kursları güncellediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:"Özellikle değişen işgücü piyasasına göre insanlarımızın eksiklerini telafi edecek güncel ve dinamik eğitim modelleriyle güncelleme süreçlerini başlattık. Aynı zamanda hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hem de yurtdışında bizi temsil eden vatandaşlarımızın Almanya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te dünyanın neresinde olursa olsun, uzaktan dijital bir modül üzerinden Halk Eğitim kurslarına katılıp e-Devlet üzerinden sertifikalarını alabilecekleri bir mekanizma inşa etmek istedik. Türkiye dışındaki vatandaşlarımıza 'Siz yalnız değilsiniz. Bakanlık olarak sizin her türlü ihtiyacınızı gidermek için hizmetinizdeyiz. Elimiz üzerinizde' diyerek bir vefa duygusuyla bu projeyi başlattık. İnşallah bu dijital platform içerikleri sürekli geliştirilerek, her geçen gün zenginleştirilerek tüm dünyadaki vatandaşlarımıza hizmet edecek biricik bir platform olacak."Yaygın eğitim içeriklerinin dijital bir platformla elektronik ortama taşındığı HEMBA platformunda yer alan kurs ve seminerlerin içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce hazırlandı. Platform sayesinde yılda yaklaşık 12 milyon kişinin yararlandığı Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimlerden daha fazla vatandaş faydalanabilecek. İlk etapta 100 kurs ve seminerin dijital içeriği hazırlanan platformda bu sayının zamanla artması hedefleniyor. Ayrıca HEMBA platformu içerisinde yurtdışında yaşayan öğretmenlerin mesleki bilgilerini geliştirmek ve eğitimlerini desteklemek amacıyla Yurtdışı Eğitim Destek Sistemi (YEDS) portalı da oluşturularak, öğretmenler için 50 kurs ve seminer yüklendi.Bakan Özer, MEB'in Türkçe, Matematik ve İngilizce için yürüttüğü '3 dilde seferberlik' çalışmalarının da önemini vurguladı. Özer, "Matematik seferberliği başlattık, sonra İngilizce seferberliği başlattık. 'Diyalekt' diye geçen hafta İngilizce bir platform kuruldu. Tüm kamuoyuna, vatandaşlarımıza herkese açtık. Diyalekt, şu anda Türkiye'deki dijital platformların en niteliklisi. Google'da en fazla indirilen platform oldu. Türkçe dijital platform da hazırlandı, pazartesi itibarıyla inşallah onu da erişime açıyoruz" dedi.