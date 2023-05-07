İnce’nin yarısı kadar bile toplayamadılar

CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona soğuk duş etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nun dün İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda ortaklarıyla düzenlediği mitinge beklenenin altında katılım gerçekleşti. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı sahneye çıkarken, miting alanına vatandaşlar ilgi göstermedi. Meydanda boşluklar belirgin bir şekilde ortaya çıktı.Miting sosyal medyada da gündem oldu. Bazı vatandaşlar, Muharrem İnce'nin aynı alanda 2018'de düzenlediği mitinge atıf yaparak, "17 parti, İnce'nin 2018'de topladığı kalabalığın yarısını zor toplamış. Bu işte bir terslik var sanki" yorumunda bulundular.