Adana Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek Adana mitingine vatandaşları davet etti. Başkan Kocaispir, "Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız" dedi.

Başkan Kocaispir, "Adana, ilk günkü aşk ve heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Türkiye Yüzyılı için doğru lider, doğru adam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşılayacak, şehrimizde ağırlamaktan onur duyacağız. 9 Mayıs Salı günü İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirecek olduğumuz büyük coşkuya, büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi.