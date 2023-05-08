AK Partili diye yaktılar bayrak asanları darp ettiler

Bursa'da, elindeki AK Parti logolu rüzgar gülü ile CHP Seçim Bürosuna giren 10 yaşındaki çocuk, seçim bürosundaçaycı Mustafa A.'nın saldırısına uğradı. Mustafa A. adlı saldırgan, elindeki kaynar çay bardağını çocuğa fırlattı. Neye uğradığını anlayamayan küçük çocuğun boyun ve sırt bölgesinde birinci derecede yanıklar meydana geldi.Skandal olayın ardından çocuğun evine giden CHP'li İlçe yöneticileri ise cep telefonlarının kamerasını açarak, çocuğa, "Çayı kendi kendine döktüğünü söyle, çaycı amca bir şey yapmadı ben yanlışlıkla döktüm de" diyerek ikinci bir skandala daha imza attı.Önce fiziksel ardından da psikolojik şiddete maruz kalan çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Çocuğun üzerine kaynar çay dökerek yaralanmasına neden olan Mustafa A. ise tutuklandı.İzmir'de, AK Parti Urla İlçe Başkanlığı önünde bayrak asan bir partiliye yoldan geçen 4 kişi saldırıp, yumrukladı. Saldırganlar çevredeki vatandaşların araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Olay anı, ilçe başkanlığının güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırı esnasında kendisinin de orada olduğunu belirten AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, "Önce küfür edip ardından bana doğru hamle yaptılar. O sırada arkadaşlarımızdan biri merdivende bayrak asıyordu. Merdiveni tutan arkadaş, olayı görünce merdiveni bırakıp benim yanıma geldi. Bu sırada merdivenin üstündeki arkadaşımız yere düştü. Toplam 5 kişiydiler. İkisi saldırdı. Küfür edip yumruk attılar. Aynı kişiler, daha önce de fiziki bir saldırı girişiminde bulunmuşlardı. Bir süredir de sosyal medya üzerinden partiye ve bize sözlü saldırıda bulunuyorlardı. Şikayetçi olduk" dedi.