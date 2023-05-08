Bakan Özer: 15 Mayıs’ta okullar tatil

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı yayında açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta hem okullarda sandıklar kurulacağını hem de öğretmenlerin bu süreçte çok aktif olarak çalışacaklarını dile getiren Özer, "Dolayısıyla okullarımızı sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs itibarıyla eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.Öğretmen ataması da yaptıklarını dile getiren Özer, "Geçtiğimiz günlerde 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yaptık. Başvurup da atanamayan tüm engelli öğretmenleri de atamış olduk. Son yirmi yıl içinde tek seferde yapılan en büyük engelli öğretmen ataması. Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması, yani 45 bin öğretmen atamasını da yarın (bugün) itibariyle, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Atamalarda ağırlığı deprem bölgesine veriyoruz, yaklaşık yüzde ellisini" ifadelerine yer verdi.