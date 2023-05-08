SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: ’Türkiye bize emanet’ dedik...

"İNŞALLAH ONLARIN BU KâBUSLARINI HİÇ BİTİRMEYECEĞİZ"

Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz.