Başkan Erdoğan Kırklareli’de coşkulu kalabalığa hitap ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan bugünkü turuna Kırklareli'de devam ediyor. Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün bizi bağrınıza bastınız. Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Kırklareli bizlerle oldukça bu ülkenin sırtı yere gelmez. Sizler kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez. Biz bu CHP'ye, PKK'ya İP'e vatanımızı böldürmeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizim Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye ayırmak isteyenlere müsade etmeyeceğiz.