Binali Yıldırım: 14 Mayıs seçimi, bizden çok Avrupa’yı, Orta Doğu’yu ilgilendiriyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Şırnakta AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlarla Yola Devam mitingine katıldı.Mitinge AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Milletvekili Adaylar Arslan Tatar, Hatice Atan, Bedirhan Şık ve Abdulkerim Gündüz katıldı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile alanı doldurdu. Milletvekili adaylarının konuşmasından sonra sahneye çıkan Binali Yıldırım, 20 yılda Şırnak'ta yaptıkları anlattı.

ZAMAN TERÖR DEĞİL KARDEŞLİK ZAMANI

2013'te Şırnak'ta yapılan Şeraffettin Elçi Havalimanı sayesinde geçen sene 289 bin kişinin Şırnak'ı ziyaret ettiğini ifade eden Binali Yıldırım; "Önce ne vardı. Herkes gün kararınca kapıları kapatıyor. Dışarı çıkmıyor. Neden can korkusundan, terör, kan vardı. Evladını kaybeden analar vardı. Askerini polisini şehit veren devlet vardı. Ama bugün elhamdülillah besteler derelerde de, Kato'da, Cudi'de, Gabar'da da terörün kökünü kazıdık. Şimdi artık zaman terör zamanı değil. Şimdi artık zaman kardeşlik zamanı. Şimdi artık kollarımızı birbirimize açacağız, doğusu ile batısı ile kuzeyi ile güneyi ile kucaklaşacağız. Emin adımlarla geleceğe birlikte yol alacağız" dedi.

20 YILDA 58 MİLYAR YATIRIM

Şırnak'a geçen 20 sene içerisinde 58 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Yıldırım "Kendi memleketim Erzincan'a 25 milyar yatırım yaptık. Erzincan'dan 3 kat daha fazla yatırımı Şırnak'a yaptık. Niye böyle yaptık. Çünkü yıllar boyunca terörden gözümüzü açamadık. Buraya hizmet getiremedik. Buraların geri kalmasının tek sorumlusu terör örgütüdür. Arkasındaki batılı emperyalist güçlerdir. Gençler terörün yaptıklarından size gelecek yok. Sizi ömrünün baharında dağa götürüp hayatınızı karartan bu terör örgütünün kendi iradesi de yok. Bunların arkasında ipini elinde tutan ağa babaları vardır. Bizim mücadelemiz onlarla. Asıl mücadelemiz ülkemizde kardeşi kardeşe düşman eden emperyalist güçlerledir. Şunu bilin istiyorum PKK, YPG, PYD, DETO, DEAŞ bu terör örgütlerinin Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin dertleri ile derlenmek gibi bir sorunları yok. Ancak Kürtlerin ve Türklerin bir ve beraber yaşamaya yemin etmiş bu aziz milletin terör örgütleri gibi bir sorunu var. PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi bir sorunu var" diye konuştu



SEÇİMLER TÜRKİYE'DEN ÇOK AVRUPALILIARI İLGİLENDİRİYOR

14 Mayıs seçimin Türkiye'den çok Avrupa'lı ülkeleri ilgilendirdiğini belirtten Yıldırım şöyle konuştu

" Bir seçime gidiyoruz. 6 gün kaldı. Yapılacak bu seçim 14 Mayıs seçimi bizden çok Amerika'yı, Avrupa'yı, Ortadoğu'yu ilgilendiriyor. Bütün dünya bizden daha çok kulak veriyor, daha çok ilgileniyor. Daha iki gün önce Avrupa'daki gazetelerin manşetlerinde Tayyip Erdoğan gitsin diyor. 'Bunun için herkes sandığa gelsin' diyor. Siz kimsiniz bu millet adına konuşuyorsunuz. Bu millet sandığa da gider, size gününüzü de gösteririz. Ne zamandan beri siz Türkiye'yi kendi sömürgeleriniz gibi Afrika'daki gibi dünyanın diğer bölgelerindeki diğer sömürgeleri gibi bu milleti talimat ile bu milleti yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu millet sizin sözünüze itimat eder mi. Dikkat alır mı. Şırnak bunlara cevap vermenin zamanı geldi mi. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak mısınız. 14 mayısta sandıkları tıka basa dolduracak mısınız. Terör örgütlerine onun arkasındaki ağa babalarına hak ettikleri cevabı verecek misiniz"

100 MİLYAR DOLARLIK PETROL ÇIKTI

Terörün ülkenin kaderi olmadığını belirten Yıldırım; "Terör bu ülkenin kaderi değildir. Terör bu ülkenin, bu bölgenin kaderi değildir. Terör olduğu zaman herşey başka bir bahar kalıyor. Şuradaki Bestler dereler yolunu yaparken 99 sefer makinalar yakıldı. Biz bu yolu kimin için yapıyoruz. Şırnaklılar Siirt'te Van'a daha rahat gitsin. Daha konforlu, emniyetli gitsin. Gitsin oradan alışveriş yapsın. kişi bilmediğinin düşmanıdır. Onun için daha çok bir araya geleceğiz. Daha çok kaynaşacağız. Ortak yanlarımızı daha çok konuşacağız. Ayrılıklarımızı değil. Hangimizin Kürt olduğuna hangimizin Türk olduğundan hangimizin Arap olarak doğduğumuza bizim karar veriyoruz. Onun için bize düşen bir olmak, beraber olmak, gücümüzü birleştirip dünyanın parmak ile gösteren ülkeler arasına girmek. Eğer burada savaş, terör, göz yaşı kan olmazsa buranın geleceği Avrupa'dan da daha aydınlık. Amerika'dan da daha aydınlık. Gelin hep beraber bu oyunu bozalım. Birkaç gün önce Şırnak'ın başına talih kuşu kondu. Cudi'de Gabar'da petrol bulundu. 6 şubatta büyük bir deprem yaşadık. 50 binden fazla kardeşimiz toprağa verdik. 100 binden fazla yaralımız oldu. 11 ilin büyük felaketinin bedeli 100 milyar dolar. Bu olaydan kısa bir zaman geçti Şırnak dedi ki hiç merak etmeyin o zararın tamamını ben kapatıyorum. 100 milyar dolarlık petrol çıktı. Petrol bulundu. Şırnak'ın Cudi-Gabar'da bulunan petrol miktarı bütün Türkiye'deki petrol miktarının 10 katı. Ne kadar büyük bir imkana sahip olduğumuzu hatırlayın. Bu ne demek iş demektir" dedi. Başkenvekili Yıldırım yapılan konuşmalardan sonra Şırnak Kent meydanı'nda vatandaşlar ile çay içtikten sonra Şırnak'tan Cizre'ye geçti