Binali Yıldırım Fethiye’ye geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım 10 Mayıs Çarşamba günü Fethiye'ye gelerek mitinge katılacak.AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım'ın Çarşamba günü Fethiye Beşkaza Meyda'nında yapılacak mitingi için hazırlıklar başladı.AK Parti Fethiye İlçe teşkilatı ile İl teşkilatı mitingin başarılı geçmesi için tüm hazırlıkları en küçük detayına kadar planlıyor.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile AK Parti Fethiye İlçe başkanı Turhan Kovancı dün akşam Fethiye ilçe teşkilatında yapılan toplantıda bu mitingin hazırlıklarını ele aldı.AK Parti Muğla Milletvekili adayları Kadem Mete, Yakup Otgöz, Eylem Tan, Turgay Öztürk,Ali Mete Karagöz,Hakan Fevzi İlhan ve Ali Tekin'in yanı sıra Muğla'nın diğer ilçelerinden katılımında sağlanacağı mitingde Fethiye ve Seydikemer ilçeleri AK Parti teşkilatları Fethiye'de yapılacak bu ilk parti mitingi için yoğun bir çalışma başlattı.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, "10 Mayıs Çarşamba günü AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım Fethiye Beşkaza Meydanında saat 18.00'da halka hitaben konuşma yapacaktır.Bu mitingin oldukça coşkulu geçmesi için çalışmalara başladık.İl başkanlığımızla birlikte hazırlanan programa tüm partililerimizi, Fethiye Seydikemer ve Muğla halkımızı bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.