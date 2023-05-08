CHP’den LGBT’ye destek imzası! CHP Gençlik Kolları da ziyaret etmiş

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesinde LGBT Hakları Sözleşmesi'ni bir kampanyayla imzaya açtı. CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Burak Yıldırım'ın ise LGBT haklarıyla ilgili sözleşmeye imza atarak LGBT'ye destek veren isimler arasına girdiği ortaya çıktı. Öte yandan CHP Gençlik Kolları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun bu derneği ziyaret ettiği ve LGBT hakları konusunda yapılacakların neler olduğuna dair dernek yetkilileriyle konuştukları öğrenildi.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), "Kimseyi Geride Bırakmadan!" başlığıyla bir sözleşme ortaya koydu. Bu sözleşmeyle siyasi partilerin seçim politikalarında LGBT haklarının unutulmaması amaçlanıyor.

CHP'Lİ VEKİL ADAYINDAN LGBT'YE DESTEK İMZASI

SPoD, siyasi partilerdeki milletvekili adaylarından LGBT Hakları Sözleşmesi'nin yer aldığı kampanya metnine imza atmasını istiyor. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine sayılı günler kala bu derneğin sosyal medya platformu Twitter hesabından yapılan açıklamada ise CHP'den LGBT Hakları Sözleşmesi'ne ilk imzanın atıldığı duyuruldu. SPoD'nun resmi Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk imza İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Burak Yıldırım'dan geldi" denildi. Buna göre; CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Burak Yıldırım LGBT haklarıyla ilgili sözleşmeye imza atarak LGBT'ye destek veren isimler arasına girmiş oldu.

DERNEK CHP'Lİ DİĞER ADAYLARI DA DAVET ETTİ

Açıklamada CHP'deki diğer milletvekilli adayları da LGBT Hakları Sözleşmesi'ne imza atmaya davet edilerek "Diğer vekil adaylarını da Kimseyi Geride Bırakmadan'a imza vermeye çağırıyoruz CHP!" ifadeleri kullanıldı. Bilindiği üzere 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da LGBT'ye destek veren isimler arasında yer alırken bu konu hakkında açıklamaları da bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'li milletvekili adayları arasında da LGBT Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan isimler bulunuyor.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN LGBT DERNEĞİNE ZİYARET! LGBT HAKLARINI KONUŞMUŞLAR

Öte yandan SPoD, bir ay önce ise CHP Gençlik Kolları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun derneklerini ziyaret ettiğini belirtip temsil, katılım konularında ve LGBTİ+'ların siyasi partilerde örgütlenmesinin önündeki yasal, ideolojik ve hiyerarşik engellerin kaldırılması için neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü sosyal medyadan paylaştı. Derneğin sosyal medya paylaşımında CHP Gençlik Kolları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile neler görüşüldüğünü şöyle açıkladı: "CHP Gençlik Kolları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu derneğimize ziyarette bulundu. Komisyonun kurulduğu günden itibaren parti içerisindeki çalışmaları hakkında bilgi aldık. Siyasal temsil, katılım konularında ve LGBTİ+'ların siyasi partilerde örgütlenmesinin önündeki yasal, ideolojik ve hiyerarşik engellerin kaldırılması için neler yapılabileceği hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Komisyonun LGBTİ+'lar dâhil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, haklarına erişemeyen herkes için yaptığı ve yapacağı çalışmaların önemli olacağını vurguladık."

Bu paylaşımla birlikte CHP Gençlik Kolları'ndan isimlerle dernekten isimlerin yer aldığı bir de fotoğraf karesi sosyal medyadan paylaşıldı.