Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan İstanbul Mitingi'nde gündem olan 'Hüseyin Amca'ya telefon
Giriş Tarihi: 9.5.2023 00:00

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Mitingi'nde gündem olan 'Hüseyin Amca'ya telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi’ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden Pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi. "Allah seni başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Çok koşturuyorsun. Memleketimiz sayende şahlandı." şeklinde konuştu.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Mitingi’nde gündem olan ’Hüseyin Amca’ya telefon

Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden Pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.

SENİ O YÜRÜYEN MERDİVENDEN ÇIKARMADILAR

"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Başkan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.

MEMLEKETİMİZ SENN SAYENDE ŞAHLANDI

Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı." dedi. Hüseyin Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Başkan Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.

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Başkan Erdoğan'dan İstanbul Mitingi'nde gündem olan 'Hüseyin Amca'ya telefon
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