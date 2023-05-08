Depremzedeler isyan etti… Bizi sokağa atıyorlar

Deprem sonrası İzmir'deki kira fiyatlarının astronomik rakamlara ulaştığını hatırlatan depremzedeler; "Bizim suçumuz kiracı olmak mı? Bizler de depremzedeyiz, bizlerde İzmir depreminde evimizi yakınlarımızı eşyalarımızı tüm birikimlerimizi kaybettik. Canımızı zor kurtardık. Şimdi her gün evden sokağa atılma korkusu yaşıyoruz. Hak sahiplerine nasıl rezerv alandan konut verildiyse biz kiracılara da aynı koşullarda rezerv alanda ev sahibi olma hakkı tanınsın. Çözüm üretmeden böyle oldu - bittiye getirip evleri satıyoruz başınızın çaresine bakın tavrı hiç hoş değil." diye konuştular. Depremzedeler Başkan Soyer'in her fırsatta ortak akıldan bahsettiğini hatırlatıp; Burada karşı karşıya olduğumuz sorunu da lütfen sayın başkan bizlerin görüş ve düşüncelerini alarak çözsün. Tek taraflı çözüm, çözüm değildir. Bunca insan evler satılınca ne olur nereye gider." diye konuştu.

SADULLAH ÖZDEMİR

"Bize evleri boşaltın diye yazılı bir tebligat gönderilmese de sözlü olarak 30 Mayıs'a kadar daireleri boşaltın dediler. Kent konseyinden elemanlar gelip dairelere baktı. Sanıyorum seçim öncesi tebligat göndermeleri halinde aleyhlerine kullanılmasından çekindiler. Depremzedelerin oturdukları blokları içinde insan varken satışa çıkarmaları hiç hoş olmadı. Maalesef verilen sözlerle yapılanlar kesinlikle birbiri ile örtüşmüyor. Madem tutamayacaksınız niye söz veriyorsunuz. Keşke söz vermeselerdi de bizde kendimize ona göre bir yol haritası belirleseydik. Resmen ortada kaldık. Ne yapacağız inanın bilmiyoruz. Başkanın kararını bir kez daha gözden geçirmesini satış ihalesini iptal etmesini talep ediyoruz."

ARİF ERGOVAN

"İzmir depreminde evimizi yıkıldı, çok mağdur olduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bizi mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait Uzundere'deki konutlara yerleştirdi. O süreçte bizlere 'Eğer bu daireleri benimserseniz, burada kalmak isterseniz bu daireleri sizlere satarız' demişti. Hatta uygun bedelle depremzedelere kiralayabileceklerini de ifade etmişti. Biz Tunç Başkan'dan dairelerin bizlere satılması yönünde bir karar beklerken Büyükşehir Belediyesinin depremzedelerin oturduğu C1 Bloktaki 40 daireyi satmak için 18 Mayıs'ta ihale yapacağını öğrendik. Hepimiz şok olduk. Burada yaşayanlar olarak böyle bir karara açıkçası hiç hazır değildik. Bizler başkanın dediği gibi burada güzel dostluklar komşuluklar korduk. Oturduğumuz dairelere uyum sağladık. Bu daireler ya biz depremzedeler uygun koşullarda ve uzun vadeli ödeme takvimleri ile bize satılsın ya da kiraya verilsin istiyoruz. Bizler buradan taşınmak istemiyoruz. İçimizde asgari ücretle çalışan çalışmayan, engelli olan çok sayıda insan var. Bizleri yakından ilgilendiren bu tür kararların oldu - bittiye getirilmeden depremzelerin de görüşü alınarak herkesin mutabık kaldığı bir şekilde çözülmesi taraftarıyız. Daireleri satışa çıkardıkları muhammen bedeller çok yüksek. Belirlenen rakamlar civardaki rayiç bedellerden çok fazla. Satış olursa kim nasıl çıkacak merak ediyorum."

EMİNE YÜK

"2 yılı aşkın bir süredir burada oturuyoruz. İlk bu dairelere yerleştirilirken istediğimiz takdirde bu dairelerin bizlere satılabileceği söylenmişti. Bizler buraya alıştık. Burada oturmaya devam etmek istiyoruz. Biz her şeyden önce Başkanın biz depremzedelere verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz. Üstelik ihale de açık artırma usulü ile yapılacak. Rakamlar zaten çok yüksek. Birde açık artırma olduğu için rakamlar daha da yukarı çıkabilecek. Bu daireleri sanki sıfır daire gibi satmaya çalışıyorlar. Bu dairelerin kaç yıllık olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer bize satmak istemiyorlarsa o zaman kiralasınlar. Ya da bize rezerv alanda hak sahiplerine tanınan koşullarda daire verilsin istiyoruz."

ESİN KOÇ

Bende depremzedeyim. "Bizimde İzmir depreminde evimiz yıkıldı. Yaşlı annemle birlikte yaşıyoruz. Babamdan gelen maaş bırakın elektriğe, suya kiraya bile yetmiyor. Tamam bu güne kadar destek olundu ama bu kaşıkla ver sapıyla al gibi bir şey oldu. Burada toplam 200 – 250 haneyiz. Büyük bir afet yaşadık, evlerimiz yıkıldı. Koskoca İzmir, devlet bu kadar insana sahip çıkamayacaksa diyecek bir şey yok. Evleri 2 milyon liraya satışa çıkarmışlar. Bu rakamlar çok yüksek. Biz buraya ilk geldiğimizde oturduğumuz dairelerin depremzedelere uygun koşullarda satılabileceği söylenmişti. Bizde iyi kötü, taksitle bu evleri alabiliriz diye ümitlenmiştik. Dairelerin satışa çıkarıldığını öğrenince büyük şok yaşadık. Neredeyse iş çıkın gidine kadar geldi. Ben şu an pazarlarda tezgah açıyorum. Şimdiki yaşam koşullarında maaşla mutfak masrafını dahi karşılayamıyorum. Başkandan empati yapıp bize anlayış göstermesini diliyorum."