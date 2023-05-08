Hamza Dağ vatandaşın Başkan Erdoğan’a duygulandıran mektubunu paylaştı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kendisine iletilen bir mektubu canlı yayında aktardı ve sosyal medya üzerinden de duygusal bir açıklamada bulundu.

"İNSANA DOKUNMAK GELECEĞE ATILAN DOĞRU ADIMDIR"

Hamza Dağ "Kütahya'da bir mektup ulaştı elime. Mektupta, 1996'da vefat eden babasını çok para talep edildiği için Afyonkarahisar'a götüremeyen bir vatandaşımız, cenazesini Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu sistem sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ücretsiz bir şekilde memleketine götürüp defnedebildiğini anlatıyor. İnsana dokunmak, geleceğe atılan en doğru adımdır. Doğrudan şaşma" paylaşımıyla duygulandıran mektubun detaylarını aktardı.

İşte o mektup!