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Giriş Tarihi: 8.5.2023 21:47

İmamoğlu’nun Sivas’ta mağdur edildik iddiası boşa çıktı!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sivas’ta gerçekleştirdiği izinsiz miting nedeniyle tutanak tutulurken, İmamoğlu’nun Sivas’ta "mağdur edildik” sözü, ilçe seçim kurulunun kararıyla boşa çıktı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İmamoğlu’nun Sivas’ta mağdur edildik iddiası boşa çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu 7 Mayıs'ta Sivas'a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptı.

Bunun üzerine polis izinsiz miting nedeniyle tutanak tuttu. CHP Sivas İl Başkanlığı'nın merkez ilçe seçim kuruluna Mevlana Meydanı'nda miting yapmak için başvurusunu, kurulun kentte miting yapılan yerin Hükümet Meydanı olması ve diğer yerlerin miting için güvenli olmaması nedeniyle reddettiği ortaya çıktı.

Öte yandan CHP'nin Mevlana Meydanı'ndaki miting başvurusuna seçim kurulunun İyi Partili üyesi Ertuğrul Küşderci'nin de ret oyu verdiği ortaya çıktı.

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İmamoğlu’nun Sivas’ta mağdur edildik iddiası boşa çıktı!
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