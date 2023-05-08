İmamoğlu’nun Sivas’ta mağdur edildik iddiası boşa çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu 7 Mayıs'ta Sivas'a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptı.

Bunun üzerine polis izinsiz miting nedeniyle tutanak tuttu. CHP Sivas İl Başkanlığı'nın merkez ilçe seçim kuruluna Mevlana Meydanı'nda miting yapmak için başvurusunu, kurulun kentte miting yapılan yerin Hükümet Meydanı olması ve diğer yerlerin miting için güvenli olmaması nedeniyle reddettiği ortaya çıktı.

Öte yandan CHP'nin Mevlana Meydanı'ndaki miting başvurusuna seçim kurulunun İyi Partili üyesi Ertuğrul Küşderci'nin de ret oyu verdiği ortaya çıktı.