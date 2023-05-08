MHP’nin seçim beyannamesinden 3 önemli taahhüt

MHP'nin Seçim Beyannamesinde TBMM'nin 28. Dönemine İlişkin Temel İlke ve Taahhütler şu şekilde yer aldı:

28. Döneme ilişkin önceliğimiz depremin yaralarını sarmak, bu amaçla yapılacak düzenlemeleri gerçekleştirmektir.

İnanıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi sonucunda TBMM'de güçlü bir şekil de temsil edilecektir. Tüm çalışmalarımız bu hedefe yönelik olarak Partimizin program, ilke ve hedefleri doğrultusunda ve Cumhur İttifakı'nın prensip ve esaslarına göre planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Türkiye'yi lider ülke yapmak için gayret göstereceğiz.

Demokratik siyasi istikrarın sürmesi, atılan tarihi adımların yeni "Kızılelma"larla desteklenmesi arzusundayız. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız.

Seçimleri takip eden beş yıl süresince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla yerleşip kökleşmesi için verdiğimiz destek, üstlendiğimiz sorumluluk, gösterdiğimiz açık tavır ve samimiyet sürekliliğini koruyacaktır.

Partimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurumsallaştıracak demokratik, kapsayıcı ve katılımcı yeni bir Anayasanın yapılmasını önümüzdeki önemli bir hedef olarak görmektedir.

Terörü, insanımızın can ve mal güvenliğini, milli birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik gelişmemizi tehdit eden en büyük tehlike olarak kabul eden Partimiz, terörle mücadeleyi hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken milli bir politika olarak ele almaya devam edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yolsuzlukla mücadeleyi siyaset anlayışının temel unsurlarından birisi olarak görmekteyiz.

GERÇEKLEŞEN TAAHHÜTLER

Beyannamede, Milletimize Taahhütlerimizden Gerçekleşenler başlığı altında, "MHP ve Cumhur İttifakı hiçbir vaadini unutmamıştır. Son 25 yılda yapılan 7 genel seçime yönelik MHP'nin 7 seçim beyannamesinde vadedilen konulardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulandığı son 5 yılda gerçekleşenler özetle şu şekildedir" denilerek maddeler şöyle sıralandı:

Asgari ücret ve çalışanların asgari ücret kadar gelirleri vergi dışı bırakılmıştır.

Emeklilikte yaş takılanların (EYT) mağduriyeti giderilerek yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı verilmiştir.

Gençlerimizin KYK kredi borç faizleri silinmiştir.

Sağlık personeline karşı işlenen suçlara verilen cezalar artırılmıştır.